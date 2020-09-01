مصر.. حبس 3 أشخاص على ذمة التحقيق في "اغتصاب فيرمونت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة في مصر، مساء الاثنين، بحبس ثلاثة أشخاص لمدّة أربعة أيام على ذمّة التحقيق في جريمة اغتصاب جماعي لإحدى الفتيات، بعد تخديرها، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة "فيرمونت نايل سيتي" في عام 2014، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية فيرمونت".

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها في صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء الاثنين، إنّها "أمرت بحبس 3 متّهمين 4 أيام على ذمّة التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي".

وأضافت أنّها أمرت كذلك بإخلاء سبيل ثلاثة موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنية (6332 دولار) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامتهن فما لم تذكر أي من أسماء الأشخاص الموقوفين أو المخلى سبيلهم على ذمة التحقيق في القضية.

كانت النيابة المصرية، أعلنت، في وقت سابق، توقيف مشتبه به جديد في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014، مشيرة إلى أنها "أمرت بحبس المتهم محمد حافظ احتياطياً أربعة أيام على ذمة التحقيقات" بعد القبض عليه، يوم الجمعة الماضي.

وبدأت التحقيقات في القضية التي تشهد تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، في مطلع أغسطس آب الماضي، بعد تلقي النيابة المصرية "خطاب من المجلس القومي للمرأة مرفق بشكوى قدّمتها فتاة إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".

وأعلن الفندق بدوره، استعداده للتعاون في التحقيقات الخاصة بالقضية، مشيرًا إلى أنه أجرى تحقيقا داخلياً، وأنه لم يسبق أن تم إبلاغه بهذا الحادث من أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.