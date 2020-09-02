دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمر النائب العام في مصر، حمادة الصاوي، بمباشرة والتحقيق في بلاغ يتهم طبيبا بالتحرش بالرجال، وممارسة الفجور معه.

جاء ذلك في تقرير نشرته بوابة الأهرام في مصر، ذاكرة أن "تلقت النيابة العامة، الثلاثاء، الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2020، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم، وتحريضهم على ممارسة الفجور معه".

وأضافت الأهرام في تقريرها: "بعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن اسم أو عيادة الطبيب المقصود.

ويذكر أن التهم الموجهة للطبيب أثارت تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ناشرين صورا وأسماء لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو سياقها.