دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أكد الأول خلاله على ترحيب بلاده بالخطوات التي تهدف لإحلال السلام في المنطقة وأكد على أهمية عدم اتخاذ خطوات أحادية تقوض عملية السلام.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ما جرى خلال الاتصال، وقال إن السيسي أكد على "دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيلي".

وثمن الرئيس المصري الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، حسبما نقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على ضرورة عدم إقدام إسرائيل على "اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، خاصةً الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة"، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس المصري على ضرورة الالتزام باتفاقيات التهدئة بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في إطار الجهود المصرية لتخفيف التوتر بين الجانبين.