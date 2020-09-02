دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الأربعاء، على موقف بلاده تجاه "القضية الفلسطينية" والذي يقضي بالتوصل إلى تسوية عادلة على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ما دار خلال اللقاء، إذ أشارت أن أمير قطر أكد على "موقف دولة قطر الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان قد استقبل أمير قطر كوشنر في مكتبه بقصر البحر واستعرض الطرفان العلاقات الاستراتيجية وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة القطرية.

وتأتي زيارة كوشنر إلى الدوحة بعد زيارته 3 عواصم خليجية، بدأها بأبوظبي الإثنين، حين وصلها على متن أول رحلة تجارية قادمة من إسرائيل، ثم إلى المنامة وبعدها الرياض.

ويهدف كوشنر من هذه الجولة الخليجية إلى تعزيز حضوره دبلوماسي كراع لاتفاقات السلام بين إسرائيل وجيرانها، وذلك بعد فشله في "خطة السلام" الخاصة بإدارة ترامب، إذ أكد مرارا أن دولا عربية أخرى ستسير على خطى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.