دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، سلسلة تغريدات انتقد فيها الإمارات وما وصفه بـ"خيانة العالم الإسلامي" بعد اتفاق السلام مع إسرائيل.

الإمارات العربيّة المتّحدة خانت العالم الإسلامي، الشعوب العربيّة، بلدان المنطقة و #فلسطين أيضاً. طبعاً لن تستمرّ هذه الخيانة طويلاً لكنّ وصمة عارها ستبقى على جباههم. آمل أن يصحو الإماراتيّون سريعاً ويعوّضوا الخطوة التي قاموا بها. #التطبيع_خيانة https://t.co/3OdURHZujH

وقال خامنئي: "الإمارات العربيّة المتّحدة خانت العالم الإسلامي، الشعوب العربيّة، بلدان المنطقة وفلسطين أيضاً... آمل أن يصحو الإماراتيّون سريعاً ويعوّضوا الخطوة التي قاموا بها".

وتابع خامنئي قائلا: "لقد شرّع الإماراتيّون الأبواب أمام حضور الصهاينة في المنطقة وأودعوا قضيّة فلسطين، التي هي قضيّة اغتصابٍ لأحد البلدان، غياهب النسيان وبادروا إلى التطبيع.. الشّعب الفلسطيني يتعرّض لضغوط قاسية من الجهات كافّة، ثمّ يبادرون للتعاون مع الإسرائيليّين والأيادي الأمريكيّة الخبيثة، مثل ذلك اليهودي في عائلة ترامب الذي يعمل ضدّ مصالح العالم الإسلامي، ويتعاملون مع العالم الإسلامي بمنتهى القسوة".

The world must reject and condemn @Khamenei_ir’s ideology of hatred. The children of Abraham - Muslims, Christians, and Jews - rejoice at the prospect of peace, while @Khamenei_ir calls for more violence. The U.S. stands with the UAE and all those seeking a brighter future. https://t.co/smON82ruEF

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رد على خامنئي بتغريدات قال فيها: "على العالم رفض وإدانة إيدولوجية الكراهية عند خامنئي- أبناء إبراهيم- المسلمون والمسيحيون واليهود فرحوا بمبدأ السلام، فيما يدعو خامنئي للمزيد من العنف، الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الإمارات وكل من يسعى لمستقبل أكثر إشراقا.."

وأضاف بومبيو: "إذا كنت تبحث عن هؤلاء الذين خانوا الإسلام يا خامنئي، الصين تسعى لتدمير الإغوير.. نتطلع قدما لتعليقكم على المعاملة المروعة لهؤلاء المسلمين من قبل الحزب الشيوعي الصيني.."

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد عبّرت عن "رفضها القاطع للغة الخطاب التحريضية التي تدلي بها السلطات الإيرانية عقب اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة ذلك تدخلا بالشؤون الداخلية وهجوما على سيادتها"، وفقا لما نقتله وكالة الأنباء الرسمية.