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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن اتفاق تطبيع العلاقات الذي توصلت له الإمارات وإسرائيل يثبت أن المنطقة تتغير بشكل سريع بفضل رؤية وخطوات إدارة ترامب.

وقال بومبيو في كلمة له: "المنطقة تتغير بسرعة بفضل قيادة الرئيس ترامب الذي بنى الروابط بين إسرائيل وجيرانها، اتفاقية أبراهام دليل واضح على ذلك"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "وكذلك كانت الرحلة الأولى المباشرة بين تل أبيب وأبوظبي والتي أجريت الأسبوع الجاري والرحلة المباشرة الأولى بين إسرائيل والسودان والتي تشرفت بأن أكون على متنها".

وتابع بومبيو قائلا في حديثه عن الموضوع ذاته: "بالإضافة إلى ذلك، في كل محطة لي أحث نظرائي على الاتحاد ضد تهديدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنطقة"، على حد تعبيره.