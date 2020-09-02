ماذا بحث ولي عهد السعودية بلقائه مع مستشار ترامب كوشنر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بمستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، خلال الزيارة الإقليمية التي أجراها.

وجرى خلال اللقاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

كما تم "بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم"، لافتة إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وفقا للوكالة السعودية.

ويذكر أن وفدين أمريكي وإسرائيلي أجريا زيارة على متن أول رحلة جوية تجارية بين إسرائيل على خلفية اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة.