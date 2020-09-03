لأول مرة في تاريخ الكويت.. 8 قاضيات يؤدين اليمين القانونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى 8 قاضيات اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئیس محكمتي الدستوریة والتمییز في الكويت، لأول مرة في تاريخ البلادن وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، الخميس.

وأوضح المستشار يوسف المطاوعة، الخميس، في كلمة وجهها للقضاة الجدد البالغ عددهم 54 قاضيًا من بينهم 8 قاضيات، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي "تكويت القضاء".

وأشار المطاوعة في كلمته، فيما يتعلق بتعيين قاضيات، إلى أن "تجربة عمل القاضیات یقتضي تقییما بعد مضي مدة، حتى یمكن التوسع فیھا"، وفقًا لكونا، مشددا على دور القاضیات الجدد في إنجاح ھذه التجربة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كويتي، ضرورة الالتزام بكافة التوجیھات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملھم واستعداد المحكمة لتذلیل أي صعوبات تواجھھم.

وتداولت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو لعدد من القاضيات يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لأول مرة في تاريخ البلاد.

#لحظة_تاريخية / أول 8 قاضيات في دولة الكويت يؤدين اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء. https://t.co/bEKO140zJW