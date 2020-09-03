دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش اللبناني، الخميس، العثور على 4.3 طن من مادة نترات الأمونيوم بالقرب من مرفأ بيروت، وهي المادة التي تسببت في الانفجار الذي أودى بحياة قرابة 200 شخص وتسبب في إصابة 6 آلاف شخص، وتشريد 300 ألف شخص في أغسطس آب الماضي.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة له على تويتر، الخميس، إن "فريقًا من الفوج الهندسي قد فتش أربع حاويات بالقرب من البوابة رقم 9 خارج ميناء بيروت مباشرة، ووجد أنها تحتوي على حوالي 4.3 طن من نترات الأمونيوم".

جاء الإعلان، بينما تستمر جهود الإنقاذ في بيروت، بعد رصد إشارات على وجود أحياء تحت الأنقاض في منطقة مار مخايل بوسط بيروت، على الرغم من مرور شهر على الانفجار.