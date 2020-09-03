بعد شهر من الانفجار.. مؤشرات على وجود أحياء بين الأنقاض في بيروت

الشرق الأوسط
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فريق الإنقاذ التشيلي وعناصر من الجيش اللبناني بعد رصد مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض في بيروت
فريق الإنقاذ التشيلي وعناصر من الجيش اللبناني بعد رصد مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن فرق الإنقاذ استشعرت حركة تحت أنقاض انفجار مرفأ بيروت، في منطقة مار مخايل في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس.

وأكدت الوكالة، أن فرق الإنقاذ التشيلية والتي تعمل في المنطقة، طالبت المواطنين في محيط المنطقة، بالتزام الصمت لتحددي مصدر الحركة، وذلك بعد أن أعطى الكلب المرافق لفريق الإنقاذ القادم من شيلي للمساعدة في جهود الإنقاذ في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، إشارة إلى إمكانية وجود شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وتعمل فرق الإنقاذ في منطقة مار مخايل، على محاولة الوصول إلى مصدر تلك الإشارات بين أنقاض الانفجار الذي وقع منذ نحو شهر.

فرق الإنقاذ ترصد مؤشرات على وجود حياة تحت الانقاض في وسط بيروت
فرق الإنقاذ ترصد مؤشرات على وجود حياة تحت الأنقاض في وسط بيروت
فرق الإنقاذ ترصد مؤشرات على وجود حياة تحت الأنقاض في وسط بيروت

وأسفر انفجار مرفأ بيروت المدمر، في 4 أغسطس آب الماضي، عن مقتل قرابة 200 شخص وإصابة حوالي 6 آلاف شخص، فضلًا عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت، وتشريد نحو 300 ألف شخص.

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