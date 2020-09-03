بعد شهر من الانفجار.. مؤشرات على وجود أحياء بين الأنقاض في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن فرق الإنقاذ استشعرت حركة تحت أنقاض انفجار مرفأ بيروت، في منطقة مار مخايل في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس.

وأكدت الوكالة، أن فرق الإنقاذ التشيلية والتي تعمل في المنطقة، طالبت المواطنين في محيط المنطقة، بالتزام الصمت لتحددي مصدر الحركة، وذلك بعد أن أعطى الكلب المرافق لفريق الإنقاذ القادم من شيلي للمساعدة في جهود الإنقاذ في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، إشارة إلى إمكانية وجود شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وتعمل فرق الإنقاذ في منطقة مار مخايل، على محاولة الوصول إلى مصدر تلك الإشارات بين أنقاض الانفجار الذي وقع منذ نحو شهر.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت المدمر، في 4 أغسطس آب الماضي، عن مقتل قرابة 200 شخص وإصابة حوالي 6 آلاف شخص، فضلًا عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت، وتشريد نحو 300 ألف شخص.