دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر فيها كلاب نافقة داخل سيارة حكومية في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات عن السبب وإلى أين تؤخذ.

إيضاحًا للفيديو المتداول حول الكلاب النافقة.. #أمانة_منطقة_الرياض: كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.. وسلامة السكّان أولوية عند التعامل مع الحيوانات الضالة.. #صحتكم_أمانة https://t.co/k9IkgqWRvX

أمانة الرياض نشرت بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيه إن "الكلاب النافقة في الفيديو المتداول كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة.."

وأوضحت الأمانة أن الفيديو "المتداول يظهر نقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض لكلاب ضالة"، مؤكدة على أن "الأمانة لا تتبع إجراءات التخلص من الكلاب الضالة إلا في حالة الضرورة ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل تواجدها خطرا على سلامة السكان.."

واردفت: "في معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة يتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحديد خطرها وإعادة إطلاقها.. الكلاب النافقة الواضحة في الفيديو كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ووفق ما تقتضيه إجراءات السلامة والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.."