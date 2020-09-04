الأردن يقرر فتح مجاله الجوي لاستقبال الرحلات من 44 دولة

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، بدء تسيير الرحلات المنتظمة عبر مطار الملكة علياء الدولي، اعتبارًا من 8 سبتمبر أيلول الجاري، أمام المسافرين من 44 دولة، ضمن تصنيفها لثلاثة مستويات حمراء وصفراء وخضراء، وضمن إجراءات وقائية محددة، تشمل إجراء فحوصات مسبقة والخضوع لإجراءات حجر مخففة عن المرحلة السابقة.

وقال وزير النقل في الحكومة الأردنية خالد سيف، في مؤتمر صحفي عقده في المطار، الخميس، إن الرحلات المنتظمة لن تعود إلى طبيعتها في القريب، وأنها "قد تحتاج إلى عدة سنوات".

وأوضح أن هذه المرحلة من بدء تسيير الرحلات ستكون تجريبية في الأسبوع الأول، وأن الرحلات ستترواح يوميا بين 3 إلى 4 رحلات يوميا، قد تزداد إلى 8 رحلات في الأسبوع الثاني يوميا، وذلك بناء على نتائج الأسبوع الأول.

وتضمن قائمة الدول الحمراء التي أعلن عنها الوزير، 22 دولة هي، البحرين وبلجيكا وفرنسا والعراق والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر وفلسطين وروسيا وإسرائيل والسعودية وبريطانيا وأوكرانيا وأمريكا ومصر والسودان وسوريا واليمن ورومانيا.

وفيما يتم إعادة تقييم القوائم المصنفة بحسب وزارة الصحة الأردنية كل أسبوعين، فإن القائمة الصفراء تضم 7 دول هي؛ الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا والإمارات العربية المتحدة.

أما القائمة الخضراء فتضم 15 دولة هي، كندا وقبرص والتشيك وهونغ كونغ والدنمارك واليونان وهنغاريا وليتوانيا وماليزيا والمغرب وبولندا وسويسرا وتايلند، وتركيا وتونس.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير سيف أن تسيير الرحلات يعتمد على جاهزية الدول ورغبتها في ذلك مع الأردن، وان هناك عدة طلبات من دول عدة لاستئناف الرحلات معها، لا تزال قيد الدراسة، فيما أشار إلى أن الاعداد التي سيستقبلها الأردن سيراعى فيها الطاقة الاستيعابية للفنادق.

وفيما يتعلق بإجراءات السفر، والفحوصات المطلوبة قبيل القدوم إلى الأردن، التي سيخضع لها كل مسافر وفقا لتصنيف الدول، قال سيف إنه سيطلب من القادمين من كل الدول المصنّفة فحص فيروس كورونا قبل 72 ساعة من السفر، فيما سيجرى فحص آخر للقادمين من الدول الخضراء بعد الوصول مباشرة على نفقة المسافر.

أما عن إجراءات الدول الصفراء ، فيضاف إلى الإجراءات السابقة بحسب سيف، نقله إلى الحجر المؤسسي بعد الفحص الثاني في المطار مع ظهور نتيجة سلبية لمدة 7 أيام، يليها إجراء فحص في اليومين الخامس والسادس مع إدخاله للأردن في حال بقاء النتيجة سلبية.

وفيما يخص الدول الحمراء فيضاف إلى الإجراءات السابقة بعد انتهاء الحجر الصحي المؤسسي، فرض حجر صحي لمدة 7 أيام أخرى في المنزل وباستخدام السوار الإلكتروني بعد انتهاء المدة، على أن يجرى له الفحص داخل الحجر الصحي.