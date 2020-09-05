بعد السيول "غير المسبوقة".. عبدالفتاح السيسي يوجه رسالة للسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، رسالة تضامن للسودان في ظل الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد وأودت بحياة العشرات.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة و شعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس المصري في تغريدة أخرى قائلا: "واؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".

واؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان ...٢/٢

وكان قد رفع مجلس الوزراء السوداني توصية لمجلس الأمن والدفاع بإعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر السيول التي وُصفت بـ"غير المسبوقة".

وكانت قد وصلت حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في السودان إلى 100 قتيل.