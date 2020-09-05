دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تملك القوة لـ"تمزيق" خرائط ووثائق اتفاقات "مُجحفة"، وقعتها دول شرق المتوسط بشأن التنقيب عن الطاقة في المنطقة.

وأضاف أردوغان، لدى افتتاحه مدينة طبية في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها"، حسبما أوردت قناة "TRT عربي" التركية الرسمية.

وتابع الرئيس التركي: "أكدنا دومًا استعداد تركيا لجميع أشكال التقاسم (للثروات شرق المتوسط) شرط أن يكون عادلاً".

ولم يتحدث أردوغان عن دول بعينها، إلا أن المنطقة تشهد توترًا في الآونة الأخيرة، بعد نشاط تركي للبحث عن الطاقة في منطقة قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنها تقع في خطوط تماس للحدود البحرية بين اليونان وقبرص.

وفي مطلع أغسطس آب الماضي، وقعت اليونان ومصر اتفاق لترسيم الحدود البحرية، وهو ما اعتبرته تركيا بأنه "باطل".

وجاء الاتفاق المصري اليوناني بعد أشهر من توقيع أنقرة وحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، مذكرة للصلاحيات البحرية تقول تركيا إنها تمنحها مساحات كبيرة للبحث عن الطاقة في شرق المتوسط. وحينها وصفتها القاهرة وأثينا بأنها "غير قانونية".

ومن ناحية أخرى، قال أردوغان إن افتتاح مدينة "البروفسور سليمان يالتشين" الطبية في إسطنبول رفع عدد المدن الطبية في تركيا إلى 16 مدينة.

ورأى أردوغان أنه "رُغم ازدياد أعداد الإصابة بكورونا ومرضى العناية المشددة مؤخرا، إلا أن نظامنا الصحي ما زال قويًا"، وأن مرحلة تفشي كورونا أظهرت قفزات بلاده في المجال الصحي.

وحتى يوم الجمعة كان وصل عدد المصابين بالوباء في تركيا إلى 276 ألفا و555 شخصًا، فضلا عن 6 آلاف و564 حالة وفاة.