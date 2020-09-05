ضبط أكثر من 100 قطعة سلاح في عملية أمنية في العاصمة العراقية بغداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت القوات المسلحة العراقية عن عملية أمنية لنزع السلاح في العاصمة بغداد، السبت، أسفرت عن ضبط أكثر من 100 قطعة وذلك في إطار حملة لنزع السلاح كانت قد بدأت في مدينة البصرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل في بغداد، وأنتهت العملية في تمام الساعة السابعة مِن صباح اليوم بعد ان أكملت القطعات واجبها بدون حادث وأنسحبت الى معسكراتها، وقد أسفرت نتائج واجب حسينية المعامل ما يلي".

في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل في بغداد، وأنتهت العملية في تمام الساعة السابعة مِن صباح اليوم بعد ان أكملت القطعات واجبها بدون حادث وأنسحبت الى معسكراتها، وقد أسفرت نتائج واجب حسينية المعامل مايلي: 1/2

وأضاف رسول في تغريدة أخرى قائلا: "القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK) و١٢١ بندقية و١٧ مسدس ٨ رمانات يدوية و٣ اجهزة اتصال موترلا و٧٠ مخزن بندقية واعتدة مختلفة فضلا عن ١١ هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات".

القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK) و١٢١ بندقية و١٧ مسدس ٨ رمانات يدوية و٣ اجهزة اتصال موترلا و٧٠ مخزن بندقية واعتدة مختلفة فضلا عن ١١ هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات. 2/2

وكانت قد تداولت وسائل إعلام عدة أنباء عن انتشار كثيف لعناصر الأمن ومكافحة الإرهاب في العاصمة العراقية مساء الجمعة، لتأتي هذه العملية استكمالا لحملة نزع السلاح التي تقودها السلطات العراقية في مدن عدة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي في كلمته بمناسبة ذكرى عاشوراء على أن الدعوات لحمل السلاح ستواجه بالقوة، مشددا على أن الدولة "تتحمل مسؤولية الاقتصاص"، على حد تعبيره.