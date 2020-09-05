دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش اللبناني، السبت، عن توقيف خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش يقودها، المطلوب أمنيا خالد التلاوي، حسب بيان لمديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش.

وجاء في البيان: "تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".

وأضاف الجيش في بيانه: "وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020.".

وختم الجيش اللبناني بيانه قائلا: "ويأتي استئصال هذه الخلية ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، وقد تمّ توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبّين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة".