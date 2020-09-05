كاتب سعودي يثير جدلا لربطه الفقر بتوظيف النساء.. وفواز اللعبون يرد على حملة حظره

الشرق الأوسط
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كاتب سعودي يثير جدلا لحديثه عن علاقة الفقر بتوظيف النساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الكاتب السعودي فواز اللعبون جدلا واسعًا عبر تويتر، بعد تساؤله عن زيادة معدلات الفقر في العالم تزامنا مع توظيف النساء.

البداية كانت عندما كتب اللعبون، في حسابه في تويتر: "ألا تلحظون أن فقر العالم ازداد بعد أن توظفت النساء؟!"، كما تساءل: "هل ما يحدث عقاب سماوي على مخالفتنا سنن الطبيعة؟"

أثر التغريدة التي بثها الكاتب السعودي الخميس الماضي، مازال لافتا حتى اللحظة، لا سيما بعدما دشن مغردون حملة لحظر حسابه في تويتر.

في المقابل، رد فواز اللعبون على الحملة، قائلا: "أتحظرون رجلا يقول للنسويات: اعتزي بهويتك، وأَحبي وطنك، وأطيعي ولي أمرك، واحترمي أسرتك، وافخري بأنوثتك، وقوّمي سلوكك، وطهري لسانك، ولا تتمني مزايا غيرك، واستوعبي أن الرجل مختلف عنك اختلاف طبيعة لا اختلاف تفاضل!"

وحسب إحصاءات رسمية، تشكل النساء العاملات في السعودية نسبة 34,7%، أي ما يوازي 1,03 مليون امرأة من أصل 3,1 ملايين سعودي.

ويبلغ معدل البطالة بين السعوديات ما نسبته 32,5% حتى الربع الرابع من 2018، في حين كان معدل الذكور 6,6%.  

كما أوضحت نشرة سوق العمل في وزارة الخدمة المدنية، صدرت في أبريل نيسان 2019، أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسعوديات بلغت 20%، بينما وصلت نسبة السعوديين الذكور إلى ما يزيد عن 63%.   

وتباينت ردود الفعل تجاه التغريدة الأولى لفواز اللعبون، بين مؤيد ورافض لما كتبه عن علاقة توظيف النساء وارتفاع معدلات الفقر حول العالم.

وتساءل البعض: "ما أفهم حتى ليش خايف من فكرة امرأة ناجحة؟"، وأن المرأة يمكنها مساعدة زوجها في تحمل تكاليف المعيشة. ودافع آخرون عن موقفه... وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

 

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