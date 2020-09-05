كاتب سعودي يثير جدلا لحديثه عن علاقة الفقر بتوظيف النساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الكاتب السعودي فواز اللعبون جدلا واسعًا عبر تويتر، بعد تساؤله عن زيادة معدلات الفقر في العالم تزامنا مع توظيف النساء.

البداية كانت عندما كتب اللعبون، في حسابه في تويتر: "ألا تلحظون أن فقر العالم ازداد بعد أن توظفت النساء؟!"، كما تساءل: "هل ما يحدث عقاب سماوي على مخالفتنا سنن الطبيعة؟"

ألا تلحظون أن فقر العالم ازداد بعد أن توظفت النساء؟! العالم الآن كله قروض وأقساط على كاهل الرجل والمرأة، وكانت البركات تملأ البيوت رغم قلة الدخل، ورغم أن مصدره الرئيس هو الرجل! هل ما يحدث عقاب سماوي على مخالفتنا سنن الطبيعة؟ *ملحوظة تحتمل الصواب والخطأ، ولا تحتمل الانفعال.😡 😊💐

أثر التغريدة التي بثها الكاتب السعودي الخميس الماضي، مازال لافتا حتى اللحظة، لا سيما بعدما دشن مغردون حملة لحظر حسابه في تويتر.

في المقابل، رد فواز اللعبون على الحملة، قائلا: "أتحظرون رجلا يقول للنسويات: اعتزي بهويتك، وأَحبي وطنك، وأطيعي ولي أمرك، واحترمي أسرتك، وافخري بأنوثتك، وقوّمي سلوكك، وطهري لسانك، ولا تتمني مزايا غيرك، واستوعبي أن الرجل مختلف عنك اختلاف طبيعة لا اختلاف تفاضل!"

#حملة_تبليك_فواز_اللعبون أتحظرون رجلا يقول للنسويات: اعتزي بهويتك، وأَحبي وطنك، وأطيعي ولي أمرك، واحترمي أسرتك، وافخري بأنوثتك، وقوّمي سلوكك، وطهري لسانك، ولا تتمني مزايا غيرك، واستوعبي أن الرجل مختلف عنك اختلاف طبيعة لا اختلاف تفاضل!😭 عموما احظروه، له رب كريم، وأحباب كثر. 😊💐

وحسب إحصاءات رسمية، تشكل النساء العاملات في السعودية نسبة 34,7%، أي ما يوازي 1,03 مليون امرأة من أصل 3,1 ملايين سعودي.

ويبلغ معدل البطالة بين السعوديات ما نسبته 32,5% حتى الربع الرابع من 2018، في حين كان معدل الذكور 6,6%.

كما أوضحت نشرة سوق العمل في وزارة الخدمة المدنية، صدرت في أبريل نيسان 2019، أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسعوديات بلغت 20%، بينما وصلت نسبة السعوديين الذكور إلى ما يزيد عن 63%.

وتباينت ردود الفعل تجاه التغريدة الأولى لفواز اللعبون، بين مؤيد ورافض لما كتبه عن علاقة توظيف النساء وارتفاع معدلات الفقر حول العالم.

وتساءل البعض: "ما أفهم حتى ليش خايف من فكرة امرأة ناجحة؟"، وأن المرأة يمكنها مساعدة زوجها في تحمل تكاليف المعيشة. ودافع آخرون عن موقفه... وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

#حمله_تبليك_فواز_اللعبون ما أفهم حتى ليش خايف من فكرة امرأه ناجحه؟؟يعني منجد كيف متأملين حتى نوصل رؤية ٢٠٣٠ وذولا الأشكال بيننا تكفون شوفو التخلف حرفياً ماقدر حتى أستوعب أنو أدرس أكثر من ١٦سنه علشان اتوظف واكسب رزق الحلال وتجي ذي الحْىصوه تعترض على أبسط حقوقنا ما أفهم🤨🤨 https://t.co/O6mEX2K71T

النساء بيشتغلون غصباً عنكم بحكم انهم من ذا البلد ولهم كامل الاحقيه يشتغلون ويتعبون على نفسهم تخافون من النفقه وماتبون تدفعون وبنفس الوقت ماتبون النساء يشتغلون ابو عقليتكم الرْباله #حمله_تبليك_فواز_اللعبون https://t.co/HBj9iPnVEZ

#حمله_تبليك_فواز_اللعبون د.فواز خفيف ظل بطبعه ويمقت رتابة تويتر و رسميته،ومن هنا أتت شخصية "قدموس" الفكاهية،، ونجد أن كثيرا من تغريدات د. فواز تميل إلى الدعابة والسخرية والسجال، وهذا من باب التنويع التويتري المحبب الذي ينبغي أن يحسب له. فلا تحملوا تغريدته ما لاتحتمل. https://t.co/prWmkzbMPZ