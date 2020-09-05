(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قريبًا في الدوحة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن خليل زاد سيسافر إلى المنطقة "لدفع الجهود الأمريكية الجارية لتعزيز البدء الفوري للمفاوضات بين الأفغان".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الشعب الأفغاني مُستعد لخفض مستدام للعنف وتسوية سياسية تُنهي الحرب"، داعية "القادة الأفغان (إلى) اغتنام هذه الفرصة التاريخية للسلام".

وتابعت: "اتخذت جميع الأطراف خطوات مهمة لإزالة العقبات التي تحول دون بدء المفاوضات الداخلية الأفغانية.. حان الوقت للبدء".

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، في تغريدة على تويتر، إنه تم الانتهاء من تشكيل فريق تفاوض مُكون من 21 عضوًا من طالبان بقيادة مولوي عبد الحكيم، وسيصبح شير محمد عباس ستانيكزاي نائب قائد الفريق.

وحتى الان لم يتم تحديد موعد لبدء المحادثات.