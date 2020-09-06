دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الأحد، أن الفيديو المتداول لاعتداء كويتيين على مواطن مصري "مجتزأ"، مشيرة إلى أن المعتديين اعتذرا من المعتدى عليه وهما قيد الاحتجاز.

وأصدرت الوزارة بيانا بشأن الواقعة نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وقالت فيه: "الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزئ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي".

وأضافت الهجرة المصرية في بيانها قائلة: "الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري""، على حد تعبيرها.

وتابعت الوزارة المصرية موضحة أن الشابين اللذين اعتديا على نظيرهما المصري قيد الاحتجاز والتحقيق في مخفر الشرطة، وأشارت إلى أنه لم تكشف عن بيانات المواطن بناء على طلبه.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين كويتيين بينما يعتديان بالضرب على آخر مصري في ما يبدو أنه محل بيع ألعاب.