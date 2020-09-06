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نشر الأحد ، 06 سبتمبر / ايلول 2020

مذيع CNN من مطار الرئاسة بأبوظبي: لحظة تاريخية للعلاقة بين الإمارات وإسرائيل

لحظة وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد شركة طيران "يسرائير" الإسرائيلية لتسيير رحلات تجارية تنطلق من مطار بن غوريون ف يتل أبيب إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر البيانات المُحدثة لجدول الرحلات الجوية على موقع سلطة المطارات في إسرائيل، أن شركة "يسرائير" قد حجزت بالفعل 8 رحلات مُتجهة إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تهبط رحلات "يسرائير" في مطار دبي، على مدار الفترة من 2 إلى 22 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

ولم تتمكن CNN من الحصول على تعقيب من الشركة على البيانات المُدرجة في موقع سلطة المطارات الإسرائيلية.

وفي 31 أغسطس آب الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، بعد إعلان الإمارات وإسرائيل عن تطبيع كامل للعلاقات بينهما.

وحينها كانت الطائرة تابعة لشركة الطيران "العال" الإسرائيلية، في أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات.

وكان على متن الطائرة وفد أمريكي - إسرائيلي، ترأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهر، غاريد كوشنر.