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نشر الأحد ، 06 سبتمبر / ايلول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، إذ ظهر الاثنان وهما يرتديان كمامات للحماية من فيروس كورونا.

واستعرض الطرفان تفصيلا مجمل التطورات السياسية والعسكرية في الأراضي الفلسطينية ولبنان والمنطقة، بما في ذلك صفقة القرن وتطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة المنار التابعة للحزب.

وأكد الجانبان على "ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه"، وفقا للمنار.

مصدر الصورة: قناة المنار اللبنانية

وشدد نصرالله وهنية على "متانة العلاقة" بين حزب الله وحركة حماس، وذلك في إطار الاجتماع نفسه، وفق ما نقلته القناة اللبنانية.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كان قد التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في إطار الزيارة التي يجريها إلى لبنان.