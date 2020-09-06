عبد الله بن زايد للفلسطينيين في الإمارات: أنتم في بلدكم الثاني وبين أهلكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط عبر "اتفاقية أبراهام" لـ"التطبيع الكامل" بينهما.

وقال بومبيو في حوار تلفزيوني عبر قناة "FOX News" نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه: "لقد كانت الاستماع إلى الحوار الذي دار بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لحظة تاريخية".

ووصف وزير الخارجية الأمريكي اتفاقية "السلام" بالتاريخية مشيرا إلى أن "الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود كما يجب أن تكون" لتصبح الإمارات أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ أكثر من عقدين ونصف، على حد قوله.

وأضاف بومبيو قائلا إن الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير وأردف: "لقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

.@SecPompeo: The UAE and Israel both recognize Iran as this great threat, so they have now found a way to build out a relationship which can build out a coalition to ultimately make sure that this threat never reaches American shores or harms anyone in the Middle East. https://t.co/vHquOqSsqu

يذكر أن الإمارات وإسرائيل كانتا قد أعلنتا التوصل لاتفاق لـ"التطبيع الكامل" للعلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب الماضي، ودشنت الاتفاقية بأول رحلة تجارية بين الدولتين الإثنين الماضي.