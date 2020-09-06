دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السلطات السعودية إنها توصلت إلى طفل أظهره مقطع فيديو وهو يتعرض للاعتداء من قبل والده، فيما أحالت الأخير للجهات المختصة.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنه "تم الوصول للطفل، وتوفير الحماية له، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء".

تم الوصول للطفل، وتوفير الحماية له، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء. https://t.co/aQM7MFJpH2

وفي وقت سابق، قال المركز إنه "إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم".

كان مقطع فيديو أظهر والد الطفل وهو يركله بقدمه ويطالبه بالذهاب إلى والدته التي تحمل الجنسية المصرية.

وأثار المقطع حالة من الاستياء في مصر والسعودية، في وقت قال مغردون إنه اعتدى عليه نكاية في والدته، لحصولها على الطلاق منه بموجب دعوى قضائية ضده.

وفي الساعات الأخيرة، دشن مغردون سعوديون وسم "#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف"، وسط دعوات بحماية الطفل.