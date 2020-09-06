مقتل رجل أمن تونسي في حادثتي دهس وطعن.. وزارة الخارجية السعودية تُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض رجلا أمن تونسيان لحادثتي دهس وطعن ما أسفر عن مقتل أحدهما، الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

ووقعت الحادثتان عند مفترق "أيتيكودة" المؤدي لمرسى القنطراوي، إذ بدأت الأولى بعملية دهس قبل أن يتعرض رجلا الأمن للعديد من الطعنات، وفقا للوكالة.

وأسفرت العملية عن مقتل أحد العنصرين في حين نُقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج وأشارت الوكالة إلى أن المصادر الأمنية التي كشفت المعلومات أكدت القضاء على منفذي الهجوم.

وفي أول تعليق على الحادثة، دانت وزارة الخارجية السعودية ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب تونس.