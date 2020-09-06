بعد حديثه عن "التعليم والأمية".. هجوم على محمود عباس من مغردين خليجيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، لهجوم عنيف من جانب عدد من المغردين على موقع تويتر، وذلك بعد كلمته خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وما تضمنته من "إساءات" لدول الخليج حسبما رأى المغردون.

وتداول المغردون على موقع تويتر مقتطفا من كلمة عباس يقول فيه: "13 مليون وكلهم متعلمون ولا أمية لدينا مثل غيرنا... سنعيش وسنحصل على الدولة إن شاء الله"، على حد تعبيره.

ويتضمن المقطع المتداول نفسه كلمة للأمين العامة لما يُعرف بـ"منظمة الصاعقة" الفلسطينية في لبنان، معين الحامد، الذي تحدث عن فضل الفلسطينيين على تعليم شعوب الخليج وبناء دولهم.

رفض المغردون حديث عباس والحامد، والذي يأتي في ظل دعوات لتوحيد الفصائل الفلسطينية تحت قيادة موحدة بالتزامن مع سعي الإدارة الأمريكية لإنجاز اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل، واعتبره رواد الموقع "إساءة" لدول الخليج مشيرين إلى أن الفضل ببقاء السلطة الفلسطينية يعود للدعم المالي الذي قدمتها بلدانهم لها.

وفيما يلي بعض التعليقات على كلمتي عباس والحامد:

القيادة الفلسطينية لا تتذكر جالياتها في دول الخليج إلا في مواقف الابتزاز والتحريض، أبناء الخليج على ثقة تامة بأن من عاش بينهم وشرب من نهر المحبة والخير، لا يمكن أن ينظر لكأس البغض والخبث الذي تحاول #القيادة_الفلسطينية أن تسقيهم منه سماً، لمنفعة #محمود_عباس وعصابته الفاسدة الجاحدة https://t.co/GO3PHQAuus

معين الحامد يتحدث أمام محمود عباس بكلام غير لائق ويستنقص من دول الخليج بلغة تكررت كثيرًا.. والأخطر من ذلك تحريض الفلسطينيين المتواجدين في دول الخليج ودعوتهم للتغيير في هذه الدول وهو مايسيء لهم أيضًا #تجار_القضيه_يسيوون_للخليج https://t.co/9DfOW2Kf3J