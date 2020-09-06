الأسطول الخامس: اختفاء أحد عناصر البحرية الأمريكية في بحر الحرب

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نشر الأحد ، 06 سبتمبر / ايلول 2020

(CNN)-- تبحث البحرية الأمريكية عن بحار مفقود في شمال بحر العرب، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي.

وقال البيان إن "حاملة الطائرات يو اس اس نيميتز (CVN 68) وطراد الصواريخ الموجهة يو اس اس برينستون (سي جي 59) تجريان حاليًا عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية.

وتم حجب اسم البحار من قبل البحرية في الوقت الحالي.

(1/2) @US5thFleet Statement: “The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68) & guided-missile cruiser USS Princeton (CG 59) are currently conducting search & rescue operations in the North Arabian Sea following reports of a missing U.S. Navy Sailor, Sept 6.”