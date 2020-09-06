الأسطول الخامس: اختفاء أحد عناصر البحرية الأمريكية في بحر الحرب

الشرق الأوسط
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الأسطول الخامس: اختفاء أحد عناصر البحرية الأمريكية في بحر الحرب

(CNN)-- تبحث البحرية الأمريكية عن بحار مفقود في شمال بحر العرب، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي.

وقال البيان إن "حاملة الطائرات يو اس اس نيميتز (CVN 68) وطراد الصواريخ الموجهة يو اس اس برينستون (سي جي 59) تجريان حاليًا عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية.

وتم حجب اسم البحار من قبل البحرية في الوقت الحالي.

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