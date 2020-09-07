دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير الخارجية البحريني السابق، الشيخ خالد بن أحمد، الإثنين، على تصريحات الأمين العام لمنظمة الصاعقة الفلسطينية حول فضل الفلسطينيين بتعليم شعوب الخليج، مشددا على متانة العلاقة بين الخليج والأراضي الفلسطينية.

وقال بن أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "علاقتنا في الخليج بالشعب الفلسطينى تاريخية و وجدانية بكل معنى الكلام، و لن يسيئ لها شخص تافه يدّعي تعليمنا القراءة والكتابة" وأضاف وسم الفصائل الفلسطينية في إشارة الاجتماع الذي جمع أمناءها في 3 سبتمبر/أيلول الجاري.

علاقتنا في الخليج بالشعب الفلسطينى تاريخية و وجدانية بكل معنى الكلام ، و لن يسيئ لها شخص تافه يدّعي تعليمنا القراءة و الكتابة . #الفصائل_الفلسطينية

وكان قد أثار عباس غضب عدد من المغردين الخليجيين بعد تصريحاته خلال الاجتماع والتي قال فيها إن الشعب الفلسطيني "متعلم" ولا "أميين" فيه، في حين تحدث الأمين العام لمنظمة الصاعقة عن فضل الفلسطينيين بتعليم شعوب الخليج.

وأشعلت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول "التعليم" و"الأمية" في الأراضي الفلسطيني غضب مغردين خليجيين اعتبروا تصريحاته إساءة لدولهم.

ويأتي هذا التوتر بعد أن توصلت الإمارات لاتفاقية "تطبيع كامل" مع إسرائيل وفتح كل من السعودية والبحرين أجواءهما أمام الطائرات التي تربط إسرائيل بالإمارات.