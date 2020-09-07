دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بالاعتداء وضرب مقيم من الجنسية المصرية داخل متجر لألعاب الأطفال.

فيديو متداول : مراهقون يوثقون بالفيديو مشاجرتهم مع وافد يعمل باحد محلات الالعاب في الفحيحيل . #عوازم_الاولي #تشاوريه_شمر #الدايره_الرابعه https://t.co/TBprgAjD3m

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته صفحة "تفتيش الكويت"، دخول شابين إلى المحل ومباشرة الموظف بحديث قبل أن يتحول المشهد إلى تضارب بينهم.

وزارة الهجرة المصرية قالت في بيان أن "الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية مجتزئ ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.. الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت بالاعتذار للمواطن المصري.. الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر"، لافتة إلى أنه و"احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به".

الإعلام الأمني: واقعة الإعتداء على مقيم في الفحيحيل إنتهت بالصلح https://t.co/COKIbJhRyj

السلطات الكويتية عقبت في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قالت فيه إن "الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة".

وأضافت: "بعد اتخاذ اللازم وفق الاجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة افاد انه لا يرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعة هذا وقد حضر ولي امر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم".