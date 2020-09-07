الأردن يدين استمرار "الانتهاكات" الإسرائيلية في المسجد الأقصى

عمّان، الأردن (CNN)– دانت الحكومة الأردنية الإثنين، ما قالت إنه استمرار "الانتهاكات الإسرائيلية" بحق المسجد الأقصى، الحرم القدسي، والتي كان آخرها قيام الشرطة الإسرائيلية بتركيب سماعات فوق الجدارين الشمالي والغربي للمسجد الأقصى، وقيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وقال ضيف الله الفايز، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في تصريح صحفي وصلت CNN بالعربية نسخة منه، إن "ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك تصرفات عبثية غير مسؤولة ومرفوضة ومدانة وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي وانتهاكاً للوضع القائم القانوني والتاريخي."



وحذر الفايز من مغبة ماقاله إنه، " استمرار هذه الانتهاكات"، وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه وعن الإشراف على كافة شؤونه.



وطالب المجتمع الدولي بالضلوع بمسؤولياته والتحرك للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات مخالفة للوضع القائم والقانون الدولي.



وبين أن الوزارة ، قد وجهت الاثنين مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، طالبت فيها إسرائيل "كقوة قائمة بالاحتلال" بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها وباحترام سلطة إدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية