عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبرت الخطيبة السابقة للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، أن الأحكام النهائية الصادرة الإثنين عن النيابة العامة السعودية بحق 9 متهمين بقضية مقتل خاشقجي تمثل "استهزاء بالعدالة"، لافتة إلى أن المملكة أغلقت القضية دون أن تجيب عن الأسئلة الثلاثة الأهم فيها.

وقالت جنكيز في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الحكم الصادر اليوم في السعودية يمثل مجددا استهزاء بالعدالة"، على حد تعبيرها.

وأضافت السيدة التي كانت خطيبة خاشقجي في بيانها: "تغلق السلطات السعودية القضية دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن اغتيال خاشقجي".

وتابعت جنكيز قائلة: "من خطط، ومن أمر، وأين الجثة؟ هذه الأسئلة الأساسية والأكثر أهمية والتي تبقى بدون إجابة"، على حد قولها.

ورأت الخطيبة السابقة للصحفي السعودي أن المجتمع الدولي لن يقبل هذه الأحكام، وأكدت أنها أكثر إصرارا من أي وقت مضى على القتال من أجل تحقيق العدالة لخاشقجي.

This is my statement in response to the ruling today. #Khashoggi https://t.co/rPxzWhetb1

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية صدور الاحكام النهائية بحق 8 من المتهمين بالقضية إذ حُكم على 5 منهم بالسجن لمدة 20 عاما في حين تراوحت عقوبة الثلاثة الآخرين بين 7 و10 سنوات، وتم إغلاق القضية.