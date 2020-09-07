كيف رد البرادعي على "الشعب لا يمكن أن يقرر ولي الأمر هو المرجع"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، الضوء على أنظمة الحكم، لافتا إلى وجود نوعين لا ثالث لهما، بصرف النظر عن اختلاف الأسماء والمسميات.

أنظمة الحكم نوعان لا ثالث لهما مهما اختلفت المسميات: أنظمة فيها "الشعب" هو صاحب المحل يقرر مصيره وأنظمة فيها "ولي الأمر" هو صاحب المحل يتحكم في مقدراته. الانسان في النظام الأول هو السيد وفي الثاني جزءا من البضاعة

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي، على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "أنظمة الحكم نوعان لا ثالث لهما مهما اختلفت المسميات: أنظمة فيها الشعب هو صاحب المحل يقرر مصيره وأنظمة فيها ولي الأمر هو صاحب المحل يتحكم في مقدراته. الانسان في النظام الأول هو السيد وفي الثاني جزءا من البضاعة".

وتابع قس تغريدة منفصلة: "اعرف ان الديمقراطية، بما تعنيه من تمكين وحرية وعدالة، تحتاج الي فهم وثقافة ومؤسسات وليست قهوة سريعة التحضير ولكنها يجب ان تستمر نصب اعيننا كهدف نسعى اليه بدلا من ان نقول انها لا تناسبنا و’تحيا العبودية‘ ومن الجهل ما قتل".

وفي رد على تعليق جاء فيه: "الشعب لا يمكن ان يقرر، ولي الامر هو المرجع وهذا الانسب و الاصلح"، قال البرادعي: "قَطَعَت جَهِيزَةُ قَولَ كُلّ خَطِيبِ".