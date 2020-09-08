أول حالتي إصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين في الأردن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سجل مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر محمد الهواري المتحدث باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لـCNN في العاصمة الأردنية، عمان، الإثنين.

وأكد الهوارين أن الحالتين المسجلتين في مخيم الأزرق الذي يضم 37 ألف لاجئ سوري، أول إصابتين بين اللاجئين السوريين في الأردن.

وقال المتحدث باسم المفوضية لـCNN: "نعمل مغ إدارة شؤون اللاجئين ووزارة الصحة تماشيا مع الإجراءات المتبعة بعملية الرصد والفحص".

وأكد الهواري أن الشخصين الماصبين عُزلا في أحد فنادق منطقة البحر الميت في العاصمة الأردنية،عمان. \

ويحتضن الأردن 1.3 مليون لاجئ سوري وفقا لأرقام الحكومة، غالبيتهم يعيشون في الدن في حين 139 ألف لاجئ في المخيمين الرئيسيي، الزعتري والأزرق وفقا للمفوضية.