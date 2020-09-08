على "سرير صحراوي".. جلسة تصوير لعارضة إسرائيلية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة 0CNN) – أجرت عارضة الأزياء الإسرائيلية، ماي تاغر، جلسة تصوير على "سرير صحراوي" مع عارضة روسية وحملت علم دولتها في مدينة دبي الإماراتية.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي صورا لتاغر في دبي وكتب في التغريدة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "على سرير صحراوي.. عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر خلال جلسة تصوير في دبي بالإمارات مع عارضة أزياء مقيمة هناك".

#صور| على سرير صحراوي.. عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر خلال جلسة تصوير في #دبي بـالإمارات مع عارضة أزياء مقيمة هناك...ما أجمل التعاون في كافة المجالات 🇦🇪 🇮🇱 https://t.co/pHu81PP8fo

وأضاف أدرعي قائلا في التغريدة نفسها: "ما أجمل التعاون في كافة المجالات"، وكان قد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لرسالة من أبوظبي إلى إسرائيل عبر أغنية إسرائيلية وضعها أحدهم في سيارته بأحد شوراع أبوظبي.

كما تعلمون ساريت حداد هي المطربة الإسرائيلية المفضلة لديّ وتحظى بشعبية كبيرة جدًا في إسرائيل والعالم العربي https://t.co/wl8lyfWmMb

وكانت قد ذكرت صحيفة "إسرائيل تايمز" أن عارضة الأزياء الإسرائيلية شاركت نظيرتها الروسية التي حملت علم الإمارات جلسة التصوير في دبي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق "تطبيع كامل" في 13 أغسطس/آب، ووصل وفد اقتصادي إسرائيلي إلى الإمارات الثلاثاء.