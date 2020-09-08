فيديو ضبط عملية شراء أصوات بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر ضبط عملية شراء أصوات ناخبين في انتخابات مجلس الأزمة العام الجاري 2020.

ضبط عملية شراء الاصوات لإنتخابات 2020 https://t.co/DXX14rWyab

مقطع الفيديو نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة في بيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عملية شراء اصوات لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2020.. وفي التفاصيل فقد وردت معلومات إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية تفيد بوجود عملية شراء اصوات لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2020 وبتكثيف التحريات والتي أسفرت عن وجود منزل في احدى مناطق الدائرة الرابعة يتم به إدارة عملية شراء اصوات لصالح المواطن".

وتابعت الداخلية الكويتية: "عليه فقد تم استصدار الاذن القانوني اللازم بتفتيش المسكن وضبط كل من يدير عملية شراء الاصوات، وكذلك ضبط المبالغ النقدية والاوراق الخاصة بعمليات البيع وضبط كل ما يظهر عرضاً اثناء عملية التفتيش، وبعد مراقبة المسكن تمت عملية المداهمة والتي اسفرت عن ضبط 6 من المواطنين يقومون بعملية شراء الاصوات، وكذلك تم ضبط مبلغ مالي وقدره 2779 دينار كويتي، وعدد 46 ظرفا بداخل كل منها مبلغ نقدي 200 دينار كويتي وكشوفات واوراق خاصة بأسماء الناخبين، وجهاز (لاب توب)".

وأضافت: "وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه التحريات أقروا بأنهم يقومون بشراء الاصوات من الناخبين واملاء القسم عليهم وتسليمهم المبلغ النقدي المتفق، وذلك لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة.. هذا وقد تم حجز المتهمين والمضبوطات تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".