دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الثلاثاء، أن أهل منطقة الطريق الجديدة في بيروت لن يسمحوا لمن وصفهم بـ"الطارئين" بإخراجها من الشرعية والقانون، وذلك بعد يوم من وقوع اشتباكات بالرشاشات في المنطقة نفسها، أصدر على إثرها شقيقه، بهاء الدين الحريري بيانا أيضا الإثنين.

وقال سعد الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الطريق الجديدة وأهلها الأحباء لن يسمحوا للطارئين باخراجها من كنف الشرعية والقانون. ترويع المواطنين الآمنين واستخدام الاسلحة الحربية في اشكالات فردية لن يقبل بهما احد ونحن سنبقى الى جانب اهلنا في الطريق الجديدة وكل بيروت ابناء مدرسة رفيق الحريري المتمسكة بالدولة والشرعية والقانون".

الطريق الجديدة وأهلها الأحباء لن يسمحوا للطارئين باخراجها من كنف الشرعية والقانون. ترويع المواطنين الآمنين واستخدام الاسلحة الحربية في اشكالات فردية لن يقبل بهما احد ونحن سنبقى الى جانب اهلنا في الطريق الجديدة وكل بيروت ابناء مدرسة رفيق الحريري المتمسكة بالدولة والشرعية والقانون.

من جانبه، أصدر بهاء الحريري بيانا الإثنين، قال فيه: "ندين بشدة الجريمة الناتجة عن السلاح المتفلت الليلة في بيروت، لطالما طالبنا بنزع السلاح الموجود خارج الشرعية اللبنانية".

وأضاف بهاء الحريري قائلا: "لطالما كان مشروعنا والمنتديات المدعومة من قبلنا بعيدين كل البعد عن العنف والسلاح اللذين لا نؤمن بهما، نحن ندعو الآن للتهدئة ونحث المعنيين على القيام بالتحقيقات السريعة والشفافة لينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه"، على حد تعبيره.

بياني عن أحداث الليلة: https://t.co/rGv0elchm5

وكانت قد شهدت الطريق الجديدة اشتباكات بالرشاشت بين مجموعات لم يُعلن عن هويتها، أدت إلى تدخل الجيش لفض لانزاع وفرض طوق أمني على المنطقة مساء الإثني.