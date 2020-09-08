أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ستوقع الإمارات وإسرائيل على اتفاقية السلام بينهما في حفل من المقرر أن تستضيفه العاصمة الأمريكية، واشنطن، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما ذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية لـCNN الثلاثاء.

وأراد مسؤولون في البيت الأبيض أن يقام حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات واسرائيل في موعد قريب من ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/أيلول.

وفي أول تعليق له على هذا التطور، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترمب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات"، حسبما ذكر المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان.

وأشار الصحفي الإسرائيلي في هيئة البث الرسمية، شمعون آران، إلى أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سيمثل بلاده في هذا الحفل في حين سيحضر نتنياهو عن الجانب الإسرائيلي وترامب عن الطرف الأمريكي.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق على "تطبيع كامل" لعلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب الماضي.