أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية وزيرين سابقين ساعدا حزب الله سياسيا واقتصاديا على قائمة العقوبات، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية، مايك بومبيو.

وأشار بومبيو في بيانه إلى أن الوزيرين المدرجين على قائمة العقوبات قدما خدمات سياسية واقتصادية لحزب الله بما في ذلك التأكد من حصول شركات تابعة للحزب على الفوز بعقود حكومية بقيمة ملايين الدولارات ونقل أموال من وزارات الدولة إلى مؤسسات تابعة لحزب الله.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، معتبرة إياه آخر وأفظع مثال على فشل النظام السياسي في لبنان.

وقال بومبيو إن النظام السياسي في لبنان مكن المجموعة الإرهابية من أخذ حكم البلاد "رهينة" لأجندتها، حسب البيان.

وكشف البيانان أن الوزيرين المعاقبين هما علي حسن خليل ويوسف فينيانوس.