دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الداعية الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف، مقطع فيديو تناول فيه عددا من الشخصيات البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ساقوه من اتهامات تجاوزت حدود بلادهم وانتشرت في مقاطع فيديو بصورة واسعة كان آخرها حول اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

مقطع الفيديو الذي حمل صورة كل من عبدالله الشريف ووجدي غنيم ومعتز مطر، جاء بعنوان "ماذا يريد هؤلاء؟" نشره وسيم يوسف على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه: "حينما أرى اليوتيوب زاخر في فيديوهات كثيرة وأرى أغلب الفيديوهات تتصدر من الشباب وخصوصا الشاب المتحمس، هذه الفيديوهات تخرج لنا الشاب الثورجي بمعنى الشاب الثائر الذي هو ضد نظام بلده ضد وطنه ويحاول دائما تأليب الناس ضد وطنه وتأليبهم على وطنهم.."

وأضاف: "حينما أرى هذه المشاهد أتساءل في نفسي، لماذا يظن هؤلاء أنهم على صواب لماذا الشاب العربي يميل لهؤلاء.."

وتابع قائلا: "في الحقيقة ليسوا هم بالثائرين بل الثائر هو الذي يدافع عن وطنه ويحمي وطنه، الثائر هو الذي يحرض دائما أن يتكلم في أمن وأمان، أنتم لستم بالثائرين أيها الإخوة بل أنتم عبارة عن لصوص لنصوص، تريدون دائما جعل الشاب يثور على وطنه ومبادئ وطنه، والأمثلة كثيرة في ضياع الأوطان، ولا أقول وطن بل أقول أوطان عربية كثيرة ضاعت بسبب هذه الخطابات الحماسية والشعارات الرنانة التي تخرج للآذان.."