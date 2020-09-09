أدرعي ينشر صورا لشارع باسم "الشهيد قاسم سليماني" في بيروت ويعلق

جنرال أمريكي بارز في الشرق الأوسط يوضح أثر مقتل قاسم سليماني على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، نشر صور عن شارع في العاصمة اللبنانية، بيروت، يحمل اسم اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الصوري الإيراني.

تعليقنا الوحيد على إطلاق اسم #قاسم_سليماني على أحد شوارع #بيروت هو سؤال: لبنان إلى أين؟ ونضيف هل مشروع #حزب_الله في جعل #لبنان جزءً من ولاية الفقيه وصل بمساره إلى حد تغيير هوية لبنان بفرض أسماء قيادات إيرانية إرهابية على بنيته؟ https://t.co/CaS7brmbYh

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال في تعليق على الصورة: "تعليقنا الوحيد على إطلاق اسم قاسم سليماني على أحد شوارع بيروت هو سؤال: لبنان إلى أين؟ ونضيف هل مشروع حزب الله في جعل لبنان جزءً من ولاية الفقيه وصل بمساره إلى حد تغيير هوية لبنان بفرض أسماء قيادات إيرانية إرهابية على بنيته؟"

هل بدأ وطن الثقافة والحضارة ينحدر إلى حد تعظيم القتلة على حساب أسماء بنيه الذين صدّروا النور والأمل إلى العالم أمثال جبران خليل جبران مرورًا بشارل مالك وصولًا إلى فيروز؟ #لبنان #قاسم_سليماني https://t.co/qc35eP3VOs

وفي تغريدة منفصلة أضاف أدرعي: "هل بدأ وطن الثقافة والحضارة ينحدر إلى حد تعظيم القتلة على حساب أسماء بنيه الذين صدّروا النور والأمل إلى العالم أمثال جبران خليل جبران مرورًا بشارل مالك وصولًا إلى فيروز؟"

ويذكر أن قاسم سليماني قتل في عملية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي إلى جانب أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق والذي كان يرافقه في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.