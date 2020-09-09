تداول فيديو هدية "مخالفة للآداب" من ممرض سعودي لزميلته.. والصحة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الممرضين في جدة بالمملكة العربية السعودية والهدية التي قدمها إلى إحدى زميلاته في المستشفى.

وبرز وسيم "ممرض يهدي فلبينيه كلوت" بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معيدين نشر مقطع الفيديو الذي يظهر الممرض وهو يقدم مجموعة من الملابس الداخلية للممرضة قائلا "هذا ليوم السبت وهذا للأحد وهذا للاثنين.."

#الصحة: إحالة ممارس صحي بإحدى المستشفيات الخاصة في #جدة للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية في حقه، لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة https://t.co/h8pIm2cPOx

إمارة مكة نشرت تغريدة على لسان وزارة الصحة السعودية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "إحالة ممارس صحي بإحدى المستشفيات الخاصة في جدة للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية في حقه، لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة".

وأثار مقطع الفيديو انتقادات بين نشطاء وصفوه بـ"المهين" وأنه يعتبر مسيئا للمهنة وللعاملين فيها في حين ذهب آخرون إلى إلقاء الضوء على ما وصفوه بـ"الاختلاط" بأماكن العمل، في حين ألقى نشطاء آخرون الضوء على الحريات والخصوصية.