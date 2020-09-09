دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا وفاة جنرال لها في محافظة إدلب السورية، وإقامة مراسم تشييع عسكرية له، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

ونشرت الوكالة لقطات من تشييع الجنرال، سيزغين أردوغان، أثناء وجوده في إدلب السورية، نقلا عن وزارة الدفاع التركية الأربعاء.

ونشرت الوكالة صورا لتشييع أرودغان الأربعاء، والذي قالت إنه سيدفن الخميس في البلدة التي ينحدر منها، دون أن تذكر أسباب الوفاة.

İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'ye getirildi https://t.co/6uWZxgNlQ3 https://t.co/EEbqCnuN3p

من جانبهم، قال مغردون إن الجنرال أردوغان توفي على إثر أزمة قلبية خلال وجوده في إدلب.

İdlib'teki görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a Cenab-ı Hakk’tan rahmet; ailesine, Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. https://t.co/J02BUPJUfW

يذكر أن القوات التركية موجودة في الشمال السوري، وتسيطر عل بعض البلدات والمناطق المحاذية لحدودها بالإضافة إلى دعمها لفصائل المعارضة السورية في إدلب.