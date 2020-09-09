تركيا تعلن وفاة "الجنرال أردوغان" في شمال سوريا.. وتقيم جنازة عسكرية له

الشرق الأوسط
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تركيا تعلن وفاة "الجنرال أردوغان" في شمال سوريا.. وتقيم جنازة عسكرية له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا وفاة جنرال لها في محافظة إدلب السورية، وإقامة مراسم تشييع عسكرية له، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

ونشرت الوكالة لقطات من تشييع الجنرال، سيزغين أردوغان، أثناء وجوده في إدلب السورية، نقلا عن وزارة الدفاع التركية الأربعاء.

ونشرت الوكالة صورا لتشييع أرودغان الأربعاء، والذي قالت إنه سيدفن الخميس في البلدة التي ينحدر منها، دون أن تذكر أسباب الوفاة.

من جانبهم، قال مغردون إن الجنرال أردوغان توفي على إثر أزمة قلبية خلال وجوده في إدلب.

يذكر أن القوات التركية موجودة في الشمال السوري، وتسيطر عل بعض البلدات والمناطق المحاذية لحدودها بالإضافة إلى دعمها لفصائل المعارضة السورية في إدلب.

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