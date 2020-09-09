دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الإمارات تغيير شعار مشاركة الدولة الرسمي المعتمد في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، الذي يصادف يوم 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

#الإمارات تعتمد الشعار الرسمي للاحتفال بـ #اليوم_الوطني_السعودي الـ90 #معاً_أبداً #وام https://t.co/MDurSwBI45 https://t.co/JyDUkZHgba

جاء ذلك في إعلان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مؤكدة على أن ذلك "تعزيز لروح الإخوة والتلاحم والتعاضد والمحبة بين البلدين، على مستوى القيادة والشعبين".

وذكرت الإعلان أن الشعار الجديد "استلهم تصميمه من شعار المملكة الرسمي الذي يتألف من سيفين عربيين متقاطعين، تعلوهما نخلة، حيث يرمز السيفان للمنعة والحصانة والقوة والتضحية والفداء، فيما ترمز النخلة للنماء والازدهار والحيوية والصبر والثبات، مع وضع الرقم 90 كناية على تصميم الشعار، في إشارة لذكرى مرور تسعين عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية".

وأضاف تقرير الوكالة الإماراتية أن "مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص بالإضافة إلى مختلف شرائح الشعب الإماراتي تحرص على المشاركة في هذه المناسبة السنوية، من خلال إقامة الفعاليات الترفيهية والتراثية والفنية والفعاليات وإضاءة العديد من المعالم والصروح البارزة في الدولة بعلم السعودية، وتحويل كافة المنصات التواصلية إلى أضخم احتفالية من نوعها، يشعر خلالها الأشقاء السعوديون، خاصة القادمين إلى الدولة في هذا اليوم، بأنهم يعيشون عرساً وطنياً حقيقياً، في أجواء مليئة بالبهجة ومشاعر الفخر والإخاء والانتماء المشترك".