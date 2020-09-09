أمريكا تعلن تخفيض وجودها العسكري في العراق وتؤكد: "دليل ثقة بشركائنا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأربعاء، تخفيض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد من 5200 إلى 3000 جندي خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكينزي: "هذا التخفيض يسمح لنا بالاستمرار بتقديم الاستشارات ومساعدة شركائنا العراقيين على اقتلاع الجذور الأخيرة لتنظيم داعش في العراق والتأكد من تكبيدهم الهزيمة".

وأكد ماكينزي أن هذا القرار يجسد ثقة الإدارة الأمريكية بقدرة القوات المسلحة العراقية على القيام بمهامه بمفردها.

من جانبه، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين، الثلاثاء، إن عليهم أن يتوقعوا سحب قوات أمريكية من أفغانستان في غضون أيام قليلة.

وكان من المتوقع أن تتخذ واشنطن قرار سحب بعض القوات من العراق وذلك في إطار تنفيذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوعود حملته الانتخابية عام 2016 ولتأتي هذه الخطوة كدعم له خلال المعركة الانتخابية الصعبة التي يخوضها في الوقت الراهن.

يذكر أن أمريكا قد بدأت بسحب جزء من قواتها من بعض القواعد الموجودة في العراق في مارس/أذار الماضي وتسليم تلك القواعد للقوات المسلحة العراقية.