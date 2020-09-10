دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبرت جامعة الدول العربية في اجتماعها على المستوى الوزاري، الأربعاء، عن إدانتها التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، داعية الجانب التركي إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والكفّ عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة"، مع تحفظ أربع دول هي قطر وليبيا والصومال وجيبوتي.

وأكد المجلس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في قراراه الصادر في ختام اجتماعه "رفضه وإدانته للتدخلات العسكرية التركية في دولة ليبيا، وكذلك رفض وإدانة قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب للأراضي الليبية لكون ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

القرار الذي جاء تحت عنوان "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية" عبر فيه المشاركون عن "رفض وإدانته العدوان التركي على الأراضي السورية لكونه خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار 2254 ويعدّه تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.. ورفض وإدان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية لكونه اعتداء على الأمن القومي العربي"، مطالبين الجانب التركي بسحب جميع قواته الموجودة على أراضي الدول العربية.

ورحب المجلس بتشكيل اللجنة العربية الوزارية بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تتكون من مصر رئيسا وعضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والعراق والأمين العام للجامعة وذلك لمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية ورفع توصياتها للمجلس الوزاري، ووافق المجلس على إدراج بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة الوزاري، فيما تحفظت على القرار أربع دول أخرى وفقا لوكالة الأنباء السعودية.