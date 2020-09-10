زوجان خسرا طفلتهما الوحيدة في انفجار بيروت: لا يمكننا العيش في دولة إجرامية حكومتها وبرلمانها ضدك

من "باريس الشرق الأوسط" إلى الانفجار.. ماذا ستخسر بيروت من تراثها المعماري؟

(CNN)-- طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ماري كلود نجم، من المدعي العام إجراء "تحقيق فوري ومعمق" في حريق مستودع مرفأ بيروت الذي اندلع الخميس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

في وقت دعت البرلمانية اللبنانية رولا طبش أيضًا إلى إجراء تحقيق دولي في حرائق مرفأ بيروت "الآن وليس غدًا"، في تغريدة لها عبر تويتر، الخميس.

"اختنقت بيروت من دخان قهركم لها، احترقت بيروت من نار فسادكم وتكابركم"، قالت طبش مُضيفة: " التحقيق الدولي، الآن وليس غدًا".

اختنقت بيروت من دخان قهركم لها، احترقت بيروت من نار فسادكم وتكابركم؛ التحقيق الدولي، الآن وليس غداً ! https://t.co/pElR03jIWK

طالما ان هذه الزمرة "النحس" ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد. لكننا، وبالرغم من كل شؤمهم، باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منهم. #باقيين https://t.co/ObgKgzO21J

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن رجال الإطفاء يعملون على إطفاء النيران في مستودع بميناء بيروت، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مرفأ بيروت وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها في مكان الحادث مستودعا مُشتعلة فيه النيران وتصاعد عمود كبير من الدخان الأسود في السماء.

وعبر العديد من سكان بيروت الذين نشروا مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من حدوث كارثة أخرى، وأن المشاهد كانت مألوفة للغاية.

وأدى انفجار ما يقرب من 3000 طن من نترات الامونيوم فى العاصمة بيروت، في 4 أغسطس آب الماضي، إلى مقتل 190 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 وتشريد أكثر من 300 ألف من منازلهم. لقد دمر الكثير من المنطقة الساحلية الشرقية لبيروت.

وفي الأسبوع الماضي فقط، كان رجال الإنقاذ يبحثون للعثور على ناجٍ تحت جبل من الأنقاض. بعد ثلاثة أيام مشحونة عاطفيا، تم إلغاء البحث، مما أدى إلى خفوت الآمال في العثور على شخص مفقود.

وأدى انفجار 4 أغسطس / آب إلى مزيد من تآكل الثقة العامة في المسؤولين الحكوميين وتجدد الاحتجاجات على الفساد ، مما دفع الحكومة اللبنانية إلى التنحي ودعوات الرئيس ميشال عون إلى الاستقالة.

كان لبنان يعاني اقتصاديًا بالفعل في الأشهر التي سبقت الانفجار، حيث فقدت عملته ما يقرب من 70٪ من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، ويتوقع البنك الدولي أن يصبح نصف سكانه فقراء في 2020.

