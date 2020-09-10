دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط بالأمن المصري والطريقة التي تعامل بها مع محتجين في منطقة السبع بنات في الإسكندرية ممن خرجوا احتجاجا على عمليات إزالة الأبنية المخالفة.

أنا بتاع الغلابة .. #ضابط في الإسكندرية يحول هتافات المواطنين من احتجاجية إلى تحيا مصر #صدي_البلد #البلد https://t.co/WZV9eJ8kEw

وتداولت وسائل إعلام مصرية منها قناة صدى البلد مقطع الفيديو هذا، حيث يقوم الضابط الذي وقف بين المحتجين مخاطبهم بالقول: "أنا حد يختلف عليا؟ لو حد يختلف عليا أنا حمشي وأسيب المنشية كلها.. بصوا يا رجالة، أولا كلنا ناس كبيرة وبنفهم وبنقدر ومحدش فوق القانون احنا تعبانين وحنتكلم مع بعض.."

واستمر حوار الضابط المصري مع المحتجين في مقطع الفيديو الذي يمتد لنحو دقيقتين حتى بدأ بالهتاف "تحيا مصر" وترديدها من قبل المحتجين الذين بدأوا بالتصفيق.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أعلن الثلاثاء، قرارا بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤكدا على أن قراره جاء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وأنه سيتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.