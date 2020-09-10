دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت مواطنة مصرية حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعد تدخلها ودفعها ثمن تذكرة مجند طالبه مُحصِل التذاكر بدفع رسومها.

وعادة لا يدفع أفراد الجيش رسوم تذاكر، وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، وهو عسكري سابق، إن مُحصل التذاكر أو الكمسري أخطأ، لأن تذاكر أفراد الجيش "مدفوعة مقدمًا".

وقالت السيدة (صفاء أبو العزم) إنها لم تكن تعلم سبب الخلاف عندما كانت على متن قطار المنصورة – القاهرة. وعندما علمت أنه على ثمن التذكرة "اعتبرت إنه ابني راكب ومش معاه فلوس.. ولا أراضي لابني أن يعامله أحد بنفس الأسلوب، ومهما كان مخطئا يجب الحديث معه باحترام.. المبلغ مش مستاهل"، حسبما قالت في تصريحات تليفزيونية في وقت لاحق.

#سيده_القطار ست الكل https://t.co/MDDcihh6oI

#جنودنا_علي_راسنا دايما الست المصرية بتظهر ف الأوقات الصعبة بس بجد الموقف جيه ف وقته لتطهير جميع مؤسسات بلدنا .... وظهور الخرفان الغير واضحة مابينا ...#سيدة_القطار https://t.co/1OdrrYG2mb

وأثارت الواقعة تفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بموقف السيدة ودفاعها عن عسكري الجيش.

الست دي مصر ❤️🇪🇬 #سيدة_القطار https://t.co/RPbvlKr7iZ

تحية وتقدير للسيدة المصرية العظيمة مش لانها دفعت تمن التذكرة للمجند انما لانها صاحبة قلب كبير .. تحية وتقدير على نظرة الحنان والخوف والإنسانية والعطف والجدعنة والحب اللي كانت في عينيها.. تحية وتقدير لسيدة القطار العظيمة ولكل سيدة مصرية صاحبة قلب كبير❤🇪🇬 #سيدة_القطار

في حين أصدر الجيش المصري بيانا، قال فيه إنه يقدر إجراءات وزارة النقل بحق كمسري القطار بشأن "الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين".

وشكر الجيش المصري "السيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب"، مُعتبرًا ما فعلته "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وكانت وزارة النقل قد أقرت توقيع خصم من أجور رئيس القطار (50 يومًا) ومُشرف القطار (15 يومًا)، ونقلهما من قطارات الركاب إلى تلك الخاصة بنقل البضائع.

كما وقعت الوزارة غرامة بقيمة 4 آلاف جنيه على الاثنين لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية على متن القطار.