مناورات إيرانية في بحر عُمان.. والدفاع تحذر الطائرات الأجنبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تجري القوات المسلحة الإيرانية، الخميس، مناورات عسكرية مشاركة في بحر عُمان أطلق عليها اسم "ذو الفقار 99"، في حين حذرت وزارة الدفاع الإيرانية الطائرات الأجنبية من الابتعاد عن منطقة المناورات.

وقال المتحدث باسم المناورة، الادميرال شهرام ايران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد إن "مقر الدفاع الجوي الايراني ومنذ الاعلان عن اجراء مناورة ذوالفقار 99 أمس الاربعاء، حذر الطائرات مع طيار ومن دون طيار الاجنبية التي كانت تحلق بالقرب من منطقة اجراء المناورة بالابتعاد"، مضيفا أنه "خلال الفترة ذاتها شاهدنا تغييرا ملحوظا في نشاط الطائرات المسيرة الامريكية".

وتابع ايران قائلا: "بالتزامن مع ذلك اقدمت الوحدات الجوية والبحرية التابعة للجيش بما فيها طائرات P۳F، وطائرات مسيرة استطلاعية بدوريات مستدامة لرصد منطقة المناورات في المنطقة البحرية المحددة واطلقت التحذيرات والانذارات اللازمة الى القوات الاجنبية لمغادرة المنطقة".

ولفت تقرير الوكالة إلى أن المناورة "تستغرق 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات و وحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني".