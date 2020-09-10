دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت نائب مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم إلى فرض رسوم على استخدام الوافدين للطرق في بلادها.

وقالت الهاشم، في مقطع فيديو أظهر مداخلة لها خلال جلسة للبرلمان، إن تركيبة سكان الكويت "مختلة" و"البنية التحتية للبلد تآكلت، رسوم ما تبون ترفعون، هم في ديارهم يدفعون على عبرة شارع... احنا الكويت نبني طرق سريعة من أبدع ما يمكن، ما تاخذون عليهم 100 فلس، ما تاخدون واحنا سماواتنا مفتوحة لليوم؟"

وأضافت: "هؤلاء يمصون اللحم من العظم، واحنا على مبدأ خذوه فغلوه، والله احنا الكويت لو بير لنشف.. كمية العطايا ما تصلح".

كما دعت النائب إلى عدم حصول الأغنياء في الكويت على الدعم والتموين، الذي يحصل عليه من هم خرجوا إلى المعاش، حسبما ترى الهاشم.

فيديو/ النائب صفاء الهاشم تطالب الحكومة بفرض رسوم استخدام الطرق على الوافدين. https://t.co/N3dsfptTui

كانت الهاشم قد طالبت السلطات الكويتية من قبل بفرض رسوم على الهواء، قائلة: "المفروض أن نأخذ رسومًا حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".