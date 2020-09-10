الجيش اللبناني يُعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مُسيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش اللبناني، الخميس، إنه أسقط طائرة إسرائيلية مُسيرة كانت تحلق في نطاق الأراضي اللبنانية.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني، في حسابها عبر تويتر، أن الطائرة اخترقت الأجواء في الساعة 17:10 من مساء اليوم، لافتة أنها كانت فوق بلدة عيتا الشعب.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن عناصر أحد مراكره قد أسقطوها على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية.

بينما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سقوط الطائرة "خلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان"، قائلا إنه "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

وتشهد المنطقة الحدودية حالة من التوتر على نحو متقطع منذ مقتل أحد عناصر حزب الله في غارة جوية قرب مطار دمشق، في يوليو تموز الماضي.